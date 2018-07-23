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После победы над Гассиевым Усика заметили в ресторане друга Путина и Кадырова (видео)
В субботу, 21 июля, украинец Александр Усик (15 побед, 11 из них — нокаутом) в Москве одержал победу по очкам над россиянином Муратом Гассиевым (26 побед, 19 из них — нокаутом, 1 поражение) и стал абсолютным чемпионом мира и обладателем трофея Мохаммеда Али.
Сразу после боя, по итогам которого победитель Всемирной боксерской суперсерии получит 4 миллиона долларов призовых, Александр отправился на Новый Арбат, где подкрепился огромным бургером в ресторане Black Star Burger.
Примечательно, что одним из акционеров сети Black Star Burger является известный российский рэппер Тимати (ему принадлежат 17% акций), который является поклонником Владимира Путина и дружит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Также исполнитель неоднократно выступал с антиукраинскими высказываниями. К примеру, сравнивал Украину с младшим братом, который тяжело запил или сел на наркотики.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик сделал громкое заявление о новой весовой категории и бросил вызов следующему сопернику.
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“ Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела! ”