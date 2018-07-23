Мир

В РФ россиянин убил украинку и застрелился сам

В частном доме в поселке Калининец Наро-Фоминского района в Подмосковье, местный житель совершил убийство гражданки Украины. Об этом сообщает издание Life.

По данным российских СМИ, женщина была родом из Украины и работала в РФ поваром. Россиянин был разнорабочим. Предварительно, они состояли в интимных отношениях.

Информации о личности погибшей, а также о мотивах россиянина на данный момент нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», случайной жертвой уличной стрельбы в Мехико стала молодая украинка.