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В РФ россиянин убил украинку и застрелился сам
В частном доме в поселке Калининец Наро-Фоминского района в Подмосковье, местный житель совершил убийство гражданки Украины. Об этом сообщает издание Life.
По данным российских СМИ, женщина была родом из Украины и работала в РФ поваром. Россиянин был разнорабочим. Предварительно, они состояли в интимных отношениях.
Информации о личности погибшей, а также о мотивах россиянина на данный момент нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», случайной жертвой уличной стрельбы в Мехико стала молодая украинка.
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