Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В РФ россиянин убил украинку и застрелился сам

19:25 23 июля 2018   174
Россиянин убил украинку
Инф. «ФАКТОВ»

В частном доме в поселке Калининец Наро-Фоминского района в Подмосковье, местный житель совершил убийство гражданки Украины. Об этом сообщает издание Life.

По данным российских СМИ, женщина была родом из Украины и работала в РФ поваром. Россиянин был разнорабочим. Предварительно, они состояли в интимных отношениях.

Информации о личности погибшей, а также о мотивах россиянина на данный момент нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», случайной жертвой уличной стрельбы в Мехико стала молодая украинка.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины