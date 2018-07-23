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Балуха вывезли из симферопольского СИЗО
Политзаключенного Владимира Балуха, осужденного в Крыму оккупантами уже во второй раз, увезли из СИЗО Симферополя и перевезли в Раздольное. Предполагается, что в Раздольненском ИВС Балух должен знакомиться с материалами дела и протоколами судебных заседаний.
Второе дело против Балуха оккупанты возбудили как раз из-за ситуации в Раздольненском изоляторе. На основании заявления начальника изолятора Балуха осудили к пяти годам колонии (с учетом первого приговора). Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
Защита украинца не согласна с приговором и оспорила его. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.
Напомним, Балух находится за решеткой уже полтора года. Более трех месяцев назад политзаключенный объявил голодовку. Преследовать Балуха оккупационная администрация Крыма начала после того, как активист на своем доме в крымском селе разместил флаг Украины.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”