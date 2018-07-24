Командующий SNMG2 пояснил, в каком случае корабли НАТО применят оружие в Черном море

Украина

Командующий Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) Боудевин Бутс заявил, что о развертывании постоянных сил НАТО в Черноморском регионе речь пока не идет. Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции на борту фрегата королевских ВМС Нидерландов HNLMS De Ruyter, передает «Укринформ».

При этом, отвечая на вопрос о том, будет ли способствовать НАТО возобновлению судоходства в Азовском море в случае блокирования Россией прохождения торговых судов через Керченский пролив, Бутс ответил отрицательно.

«Я понимаю актуальность вопроса, но вы спрашиваете не тех людей. Мы выполняем военные операции согласно приказам командования НАТО. А здесь понадобится политическое решение Альянса. Замечу: мы представляем оборонную организацию и будем действовать лишь в том случае, когда наши корабли будут атакованы»,— отметил он.

Кроме того, Боудевин Бутс признал, что наращивание военной мощи РФ в Черном море после незаконной аннексии Крыма привело к увеличению присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе.

«Мы наблюдаем наращивание военной мощи Российской Федерации в Черном море и значительное усиление военного присутствия России после незаконной аннексии Крымского полуострова. И это, собственно, привело к принятию решения Варшавского саммита НАТО об увеличении нашего присутствия в Черноморском регионе. Поэтому когда спрашивают, или есть связь между частыми мероприятиями кораблей НАТО в Черное море, можем сказать утвердительно: такая связь есть», — отметил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе находятся с дружественным визитом шесть кораблей Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2). В составе соединений: ракетный фрегат королевских ВМС Нидерландов HNLMS De Ruyter, фрегат ВМС Турции TCG Fatih, фрегат ВМС Румынии ROS Regele Ferdinand, вспомогательное судно ВМС ФРГ RHEIN, минный тральщик ВМС Турции ANAMUR и минный тральщик ТС Румынии LUPU DINESCU.