Корабли НАТО зашли в Одессу: опубликованы фото

Украина

Корабли постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2) зашли с визитом в Одесский порт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морских сил ВС Украины в Facebook.

В Одессу зашли, в частности, фрегат De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов, фрегат Fatih и минный тральщик «Анамур» ВМС Турции, вспомогательное судно Rhein ВМС ФРГ, минный тральщик Lupu Dinescu МС Румынии.

Минный тральщик LUPU DINESCU МС Румынии

Минный тральщик ANAMUR ВМС Турции

О цели визита кораблей и его продолжительности пока не сообщается. В то же время с учетом обострения ситуации на Азовском море можно прогнозировать, что такие визиты теперь будут весьма частыми.

Фрегат REGELE FERDINAND МС Румынии

В военно-морском ведомстве сообщили, что в рамках визита состоятся протокольные встречи командования похода и командиров кораблей в командовании ВМС ВС Украины, встречи с представителями Одесской областной государственной администрации и Одесского горсовета. Программа визита также предусматривает проведение занятий по борьбе за живучесть кораблей, посещение кораблей НАТО военнослужащими ВМС ВС Украины.

Фрегат FATIH ВМС Турецкой Республики

«Команды кораблей соединения ожидает культурная программа, экскурсия по городу, а также посещения кораблей украинцами»,— отметили в пресс-центре.

Фрегат DE RUYTER Королевских ВМС Нидерландов

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 21 июля, закончились масштабные военные учения Sea Breeze. Операция длилась две недели и проходила в Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря. В ней приняли участие 19 стран, среди которых страны-члены НАТО.

Вспомогательное судно RHEIN ВМС ФРГ

Во время тренировки корабельные экипажи прошли в море около 2500 миль, авиаторы совершили более 200 полетов с общим налетом около 105 часов, морские пехотинцы выполнили более 400 прыжков с парашютом, половина из которых — ночью, а 60 — на воду, дайверы провели под водой более 70 часов.