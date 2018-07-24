Знак свыше: из Стены Плача выпал камень весом 100 кг (фото, видео)

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В понедельник, 23 июля, в Иерусалиме из Стены Плача выпал огромный камень весом в 100 кг и упал на площадку, предназначенную для общественных молитв. Камень раскололся прямо возле молящейся женщины, но не причинил ей вреда, пишет The Jerusalem Post.

«Камень весом около 100 кг упал рядом с одной из верующих, не задев ее»,— сообщил мэр Иерусалима Нир Баркат в заявлении, поясняющем решение властей о закрытии части святыни.

При этом градоначальник расценил все произошедшее, как чудо.

«Управление древностей проведет обследование, чтобы гарантировать, что опасности не существует, прежде чем доступ к объекту будет разрешен», — сообщила в свою очередь мэрия Иерусалима.

Кроме того, мэр обратился к офису премьер-министра с предложением расширить инспекции служб, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение святыни и возможное травмирование молящихся.

По данным газеты, падение камня произошло в понедельник утром на западном участке стены, где, по религиозным нормам, имеют право находиться и мужчины, и женщины.

Напомним, что Стена Плача — часть древней стены вокруг западного склона Храмовой горы в Старом городе Иерусалима, уцелевшая после разрушения Второго Храма римлянами в 70 году н.э. Наряду с самой Храмовой горой является важнейшей святыней иудаизма, местом молитвы и объектом паломничества иудеев. Во время перестройки и расширения здания Храма (37−4 годах до н.э.) по указанию царя Ирода Храмовая гора была огорожена подпорной стеной. Из всего храмового комплекса до наших дней сохранилась только западная часть стены длиной 485 м. Именно ее именуют Стеной Плача. Паломники по традиции оставляют записки с просьбами к богу между камней этого древнего сооружения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», археологи нашли печать правителя Иерусалима, которой 2700 лет.