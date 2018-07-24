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На пороге блэкаута: хакеры из РФ проникли в сети энергокомпаний США
Работающие на Россию хакеры из группы Energetic Bear в рамках масштабной хакерской кампании по взлому сетей электроэнергетических компаний США, смогли получить контроль над энерогопотоками в Америке.
Как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на The Wall Street Journal, жертвами взлома стали сотни фирм.
Масштабная операция хакеров началась в 2017 году и, как утверждают журналисты, продолжается и сейчас. По данным спецслужб США, хакеры начали со взлома сетей небольших коммунальных предприятий, продолжили проникновением в сети поставщиков, работающих с крупными компаниями, а потом уже добрались и до последних.
Как заявил глава аналитического отдела системы промышленности и контроля в министерстве национальной безопасности США Джонатан Хомер, хакеры дошли до стадии получения контроля над включением и выключением энергии. То есть, теоретически они вполне могут организовать США блэкаут.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США уверены, что хакерская атака россиян не изменила результат выборов-2016
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