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Стало известно, где в Киеве отключат воду

14:55 24 июля 2018   46
отключение воды
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

О плановых работах, которые будут проводиться по некоторым адресам в трех столичных районах, сообщил «Киевводоканал». Это делается для того, чтобы повысить надежность систем водоснабжения.

24—26 июля ремонты на водных сетях будут проводиться по адресам:

24 июля

  • до 19.00 — в Голосеевском районе по улице Красиловской, 2/3, 3, 4, 7, 9, 11;
  • с 18.00 24 июля до 08.00 25 июля — в Шевченковском районе по улице Франко, 11,11б, 13, 13, 15, 17а, 19,19б, 20, 20б, 22, 23, 24, 24а, 25 / 40, 26, 26а, 28, 30.

25 июля

  • с 8.00 25 июля до 06.00 26 июля — в Соломенском районе по улице Борщаговской, 126, 128, 144а.

26 июля

  • с 09.00 до 19.00 — в Шевченковском районе по улице Маршала Рыбалко, 3, 5, 7.

Водоканал напомнил, что потребителям следует заранее позаботиться о запасах холодной воды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в столице достаточно жидкого хлора для обеззараживания водопроводной воды.

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