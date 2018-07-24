Политика

Референдума на Донбассе не будет, Россия должна уйти оттуда, — Волкер

США не признают аннексию Крыма Россией. Об этом заявил специальный посланник Государственного департамента США Курт Волкер в эфире телеканала «112 Украина».

«Нет никаких движений по возможному признанию Крыма. Этого не произойдет! И нет никаких движений по Восточной Украине. Это принципиальный вопрос переговоров!» — сказал он.

Волкер категорически отверг возможность проведения референдума на Донбассе.

«Белый дом сделал заявление и отклонил это предложение! Никакого референдума там не может быть он не будет иметь легитимности. Поэтому США отбрасывают возможность проведения там референдума», — заявил он.

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По словам дипломата, конфликт на Донбассе будет решен тогда, когда Россия выведет оттуда свои войска.

«Ситуация на Донбассе решится, когда Россия согласится вывести оттуда свои силы», — сказал он.

Волкер отметил, что США усилили санкции против России и увеличили объемы помощи Украине.

«США усилили санкции. Снято эмбарго на поставку оружия, которое действовало при предыдущей администрации (президента Барака Обамы. — Авт.). США имеют возможность давать Украине больше помощи Украины», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Волкер добавил, что администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует последовательный подход в вопросе поддержки Украины.