Политика

«Хоть Bloomberg, хоть Папа римский»: в Украине не верят, что Путину нужен референдум на Донбассе

В украинском правительстве сомневаются в правдивости информации о том, что президент России Владимир Путин хочет провести референдум на оккупированном Донбассе. Как передает корреспондент «ФАКТОВ», это следует из заявления, которое сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в эфире телеканала ZIK.

«Во-первых, нет никакого заявления президента Путина! Есть ссылка на неизсестнный источник, который говорит, что это произошло», — заявил он.

Ведущая тут же отметила, что речь идет об авторитетном издании.

«Но, это — Bloomberg!» — возразила она.

«Да, мне все равно! Хоть Папа римский! Пожалуйста, если есть такое заявление господина Путина, то ссылку на слова Путина! Все остальное — это манипуляция! Я не знаю, было ли это заявление или не было. Я его не видел!» — сказал замминистра.

Гримчак отметил, что Bloomberg в прошлом публиковал непроверенную и неправдивую информацию.

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«Во-вторых, мне кажется, что Bloomberg несколько раз сообщал о том, чего не было! Такие случаи тоже были… Сегодня есть заявление госсекретаря США господина Помпео (Майка Помпео. — Авт.) о том, что позиция Соединенных Штатов на переговорах Трампа (президента США Дональда Трампа. — Авт.) с Путиным была чрезвычайно жестокой! Это официальное заявление официального человека, занимающего высокий пост в Соединенных Штатах!» — сказал он.

Замминистра категорически отверг возможность проведения каких-либо референдумов на Донбассе.

«Никаких референдумов на территории Донецкой и Луганской областей не будет никогда, потому что согласно действующему законодательству мы можем проводить референдумы только по всей территории страны!» — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент России Владимир Путин на закрытой части совещания с послами в МИДе 19 июля сообщил, что предложил президенту США Трампу провести референдум в непризнанных ДНР и ЛНР.