Украина

Сезон так и не наступил: появилось показательное видео опустевших пляжей в Крыму

Журналисты информационного ресурса «Крым.Реалии» обратились к отдыхающим на пляже в Ялте с вопросом «Откуда вы приехали на отдых в Крым?». Также туристов расспрашивали об условиях отдыха, ценах на продукты и отношении к условиям проведения отпуска.

Судя по ответам на видео, на крымское побережье сейчас выбираются жители северных окраин РФ: Тюмени, Тагила, Уфы и… украинского Николаева.

Вопрос: Откуда вы приехали? Ответы на видео: из Уфы, из Нижнего Тагила (с холодного Урала, где до сих пор еще люди ходят в синтипоновых курточках), из Николаева (ездим пятый год подряд), из Тюмени.

Вопрос: Ваше впечатления от пляжей и от отдыха? Ответы :«Находимся с мая месяца, очень здорово, ребенок с мая месяца моя внучка не выходит из воды. Все доступно. Еда, фрукты, солнце». «Отдыхаем, все нормально: море теплое, погода хорошая». Общее впечатление — положительное. Другого, вероятно, трудно ждать от людей, где большую часть времени года лежит снег.

Вопрос: Кто приезжает сейчас на отдых в Крым? Ответы: «Кто ездил раньше, тот приезжает и сейчас. Людей особо не прибавляется: я прихожу на этот пляж 5 лет подряд. Сколько есть людей, столько и есть. Дороговато. Хороший, но дорогой город». «Богатые туристы сюда вообще не приезжают — они едут на Мальдивы. Сюда едет „средний класс людей“ — обычный наш российский „рядовой“ народ. Мост никак не повлиял на приток туристов».

Сами отдыхающие признают, что контингент на пляжах не претерпел сильных изменений: состав отдыхающих остался прежним: местное население, «северяне» и «случайные туристы» из Украины. Мост, по общему мнению, никакого качественного «скачка» на количество и «качество» отдыхающих не оказал.

В целом на некогда людных пляжах Крыма наблюдается такой себе «удобный междусобойчик»: полупустые пляжи привлекают туристов, которым не по карману Мальдивы, Турция или Египет. Просто, дешево, и … без туристов. Теперь таким будет, вероятно, будущее некогда процветающего полуострова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети сравнили фото пляжей в Крыму и в Кирилловке.