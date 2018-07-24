Крымский мост превратил жизнь россиян в ад, — росСМИ

Украина

Это лето стало первым в захваченном РФ Крыму после открытия моста, десятки тысяч россиян на своих личных автомобилях едут сюда каждый день. Но при этом все больше отдыхающих выражают недовольство крымскими пробками — стоять приходится и до моста, и после, и на основных крымских трассах, пишет российское издание «Дни.ру».

Больше всего проблем на отрезке от поселка Приморский до Феодосии — стоять там на жаре в заторе приходится около 20 километров, причем пробка собирается в оба конца.

При этом дорожники говорят, что пока не достроят трассу «Таврида», пробки не исчезнут. Двухполосную дорогу от Керчи до Симферополя обещают открыть в конце 2018 года, а запустить все четыре запланированные полосы — в 2020-м.

А пока что стояние в пробках на 30-градусной жаре вместо купания в море — развлечение сомнительное. К тому же вряд ли кто из приезжающих рассчитывает, что после пересечения моста встретится с полным отсутствием на трассе кафе, заправок, отелей и дорожной инфраструктуры. Доходит до того, что людям негде сходить в туалет.

Читайте также: Крымский мост заблокировали до 2020 года, — российские СМИ (видео)

В соцсетях отдыхающие советуют водителям заправляться до полного бака в Краснодаре и брать со собой как минимум одну канистру.

Цена на бензин в Крыму выше, чем в средней полосе России. Стоимость АИ-98 превышает 55 рублей, АИ-95 — 49 рублей. При этом бензин не очень хорошего качества, утверждают водители.

Читайте также: Крым наглухо встал в бесконечных пробках до 2020 года — российские СМИ (фото, видео)

Но и это еще не все. Приезжих возмущают грязные пляжи и высокие цены в Крыму. Это, конечно, встречается не везде, но в целом сервис во временно оккупированной АРК пока не дотягивает до того же Сочи. Хотя цены неуклонно стремятся к сочинским.

Многие туристы говорят, что лучше лететь в Крым на самолете, чем ехать туда на своем автомобиле. Пусть это выйдет дороже, но зато не придется терять время и нервы в пробках.

Читайте также: Колючая проволока и заборы: в сети появились новые грустные фото из Крыма

Пока же большинство туристов отправляется в Крым на машине только из-за того, что им очень хочется проехать по новому мосту.

Читайте также: Россияне бьют тревогу: Крымский мост отходит от оккупированного полуострова (видео)

«Только вот испортиться оно может уже через несколько часов, а то и минут после съезда с Крымского моста. Происходит это обычно в тот момент, когда автолюбители и их пассажиры попадают в первую крымскую пробку»,— отмечает автор статьи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Италии оправдались перед Украиной за скандальное заявление министра о «российском» Крыме.