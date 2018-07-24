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Крымский мост превратил жизнь россиян в ад, — росСМИ
Это лето стало первым в захваченном РФ Крыму после открытия моста, десятки тысяч россиян на своих личных автомобилях едут сюда каждый день. Но при этом все больше отдыхающих выражают недовольство крымскими пробками — стоять приходится и до моста, и после, и на основных крымских трассах, пишет российское издание «Дни.ру».
Больше всего проблем на отрезке от поселка Приморский до Феодосии — стоять там на жаре в заторе приходится около 20 километров, причем пробка собирается в оба конца.
При этом дорожники говорят, что пока не достроят трассу «Таврида», пробки не исчезнут. Двухполосную дорогу от Керчи до Симферополя обещают открыть в конце 2018 года, а запустить все четыре запланированные полосы — в 2020-м.
А пока что стояние в пробках на 30-градусной жаре вместо купания в море — развлечение сомнительное. К тому же вряд ли кто из приезжающих рассчитывает, что после пересечения моста встретится с полным отсутствием на трассе кафе, заправок, отелей и дорожной инфраструктуры. Доходит до того, что людям негде сходить в туалет.
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В соцсетях отдыхающие советуют водителям заправляться до полного бака в Краснодаре и брать со собой как минимум одну канистру.
Цена на бензин в Крыму выше, чем в средней полосе России. Стоимость АИ-98 превышает 55 рублей, АИ-95 — 49 рублей. При этом бензин не очень хорошего качества, утверждают водители.
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Но и это еще не все. Приезжих возмущают грязные пляжи и высокие цены в Крыму. Это, конечно, встречается не везде, но в целом сервис во временно оккупированной АРК пока не дотягивает до того же Сочи. Хотя цены неуклонно стремятся к сочинским.
Многие туристы говорят, что лучше лететь в Крым на самолете, чем ехать туда на своем автомобиле. Пусть это выйдет дороже, но зато не придется терять время и нервы в пробках.
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Пока же большинство туристов отправляется в Крым на машине только из-за того, что им очень хочется проехать по новому мосту.
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«Только вот испортиться оно может уже через несколько часов, а то и минут после съезда с Крымского моста. Происходит это обычно в тот момент, когда автолюбители и их пассажиры попадают в первую крымскую пробку»,— отмечает автор статьи.
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