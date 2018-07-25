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Трамп предложил Евросоюзу "взаимный отказ от всех пошлин и барьеров"

3:55 25 июля 2018   39
США ЕС
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп предложил Европейскому союзу взаимный отказ от «всех пошлин, барьеров и субсидий» для обеспечения «справедливой торговли». Об этом он написал в своем Twitter.

«Европейский союз завтра приедет в Вашингтон, чтобы обсудить сделку по торговле. У меня есть идея для них. И США, и ЕС отменяют все пошлины, барьеры и субсидии! Это, наконец, будет называться свободным рынком и справедливой торговлей», — заявил американский лидер.

Он выразил надежду на то, что ЕС «это сделает». По словам Трампа, США к этому «готовы», а «ЕС — нет».

Напомним, что Трамп намерен 25 июля принять в Белом доме главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, в отличие от напряженных торговых отношений с США, двусторонняя торговля между Украиной и ЕС выросла за последний год почти на 25%.

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