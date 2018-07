Трамп предложил Евросоюзу "взаимный отказ от всех пошлин и барьеров"

Президент США Дональд Трамп предложил Европейскому союзу взаимный отказ от «всех пошлин, барьеров и субсидий» для обеспечения «справедливой торговли». Об этом он написал в своем Twitter.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready — but they won’t!