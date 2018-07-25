Трамп предложил Евросоюзу "взаимный отказ от всех пошлин и барьеров"

Мир

Президент США Дональд Трамп предложил Европейскому союзу взаимный отказ от «всех пошлин, барьеров и субсидий» для обеспечения «справедливой торговли». Об этом он написал в своем Twitter.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready — but they won’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.

«Европейский союз завтра приедет в Вашингтон, чтобы обсудить сделку по торговле. У меня есть идея для них. И США, и ЕС отменяют все пошлины, барьеры и субсидии! Это, наконец, будет называться свободным рынком и справедливой торговлей», — заявил американский лидер.

Он выразил надежду на то, что ЕС «это сделает». По словам Трампа, США к этому «готовы», а «ЕС — нет».

Напомним, что Трамп намерен 25 июля принять в Белом доме главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, в отличие от напряженных торговых отношений с США, двусторонняя торговля между Украиной и ЕС выросла за последний год почти на 25%.