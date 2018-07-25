Фронтовые сводки: на Донбассе боевики устроили артобстрел

Украина

За прошедшие сутки, 24 июля, в районе проведения операции Объединенных сил противник 33 раза открывал огонь по позициям ООС, в том числе три раза из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино.

В районе Водяного боевики применили миномет калибром 120 мм, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122 мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.

За минувшие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, ранен один оккупант.

В течение текущих суток, 25 июля, боевики дважды обстреляли позиции сил ООС в районе Луганского и Южного.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украинская добровольческая армия (УДА) может стать частью Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом шла речь во время встречи Командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева с главой УДА, народным депутатом Дмитрием Ярошем.