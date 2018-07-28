"Каждый раз перед спасением утопающих мне снится вода": история юной героини с Черниговщины

Житейские истории

В селе Старый Быков Бобровицкого района Черниговской области на днях могла произойти трагедия, к счастью, обернувшаяся чудесным спасением. Во время субботника, на который собрались жители поселка, молодая женщина потеряла из виду сына Даню. Пока она бегала и искала ребенка, 13-летняя школьница Ира Петрашенко, приехавшая в Старый Быков на каникулы к бабушке и дедушке и тоже пришедшая на субботник, вдруг увидела две маленькие ножки на середине пруда. Не раздумывая, девочка прыгнула в воду и вытащила ребенка. Даня был жив, хотя и без сознания.

Невероятность этой ситуации заключается в том, что за последние два года школьница спасла уже третьего (!) тонувшего ребенка. Причем одного из них она вытащила из этого же водоема ровно год назад.

— Раньше я жила в селе Старый Быков, — рассказала «ФАКТАМ» юная героиня. — А недавно переехала в Винницкую область, в село Скитка. Но на Черниговщине бываю во время летних каникул. Здесь живут мои бабушка с дедушкой, дядя, двоюродные братья — сестры по отцовской линии. И еще у меня тут очень много друзей и знакомых. Когда в день села люди решили устроить субботник на берегу ставка (мы называем его копанкой), я с удовольствием тоже пошла.

Мужчины чистили дно копанки, косили траву, женщины и дети убирали мусор на берегу, возле детской площадки. В какой-то момент ко мне подошла тетя Настя и спросила, не видела ли я ее маленького сына Даню — ему всего год и одиннадцать месяцев. Я сказала, что не видела. Данина мама все бросила (она как раз убирала мусор) и побежала искать ребенка. Но не могла найти. А я пошла сгребать скошенную траву возле качелей.

Почувствовав, что у меня заболела спина, решила передохнуть. Разогнулась, подошла к бетонному заборчику, который ограждает площадку от ставка, и тут увидела на середине копанки… синее пятно. Как будто ноги в штанишках. Они были не на поверхности, а виднелись под водой. Первая мысль была: кто-то из наших нырнул, чтобы вытащить стекло со дна. А потом меня осенило, что ножки-то совсем маленькие. Я перепрыгнула через забор и как была, в одежде, обуви, прыгнула в воду. Доплыла до ребенка (это был Даня, его уже отнесло к середине ставка, и он начал идти ко дну), поднырнула под него, закинула руку ребенка себе на плечо, чтобы он оказался у меня на спине, и поплыла к берегу. Я никогда в жизни так быстро не плавала. Хотя мальчик вообще-то был довольно тяжелый и, что самое страшное, не шевелился.

*Малыш пролез под забором и никем не замеченный вышел с детской площадки к пруду

— Ты не боялась, что приплыла слишком поздно?

— Я не думала тогда об этом. Просто понимала, что нужно доплыть как можно быстрее. На берегу ко мне подбежали люди, дядя Коля и мой родной дядя Сережа. Они откачали его — малыш был без сознания. Даня очнулся, улыбнулся и… снова потерял сознание. Рядом стояла тетя Настя, плакала, благодарила меня. Взрослые вызвали «скорую», и врачи увезли Даню и его маму в больницу. Мои родные, конечно, потом сказали, что я молодец, не растерялась. Но до меня только к вечеру дошло, что я могла притащить на берег уже труп. От этого так стало страшно, что я две ночи спать не могла. Потом убедила себя, что все хорошо, опасность осталась в прошлом. Успокоилась.

— В тот день у тебя не было предчувствия, что что-то случится?

— Вы знаете, было. Всегда перед тем, как я спасаю утопающих, мне снится вода. Так было и в этот раз.

— Что значит «всегда, когда я спасаю утопающих»?

— Это уже третий раз я вытаскиваю из воды тонущих детей. Первый случай произошел два года назад, когда я еще жила в Старом Быкове. Мы с моей одноклассницей Алиной пошли на речку Супой, плавали, загорали. Все сначала было хорошо, а потом Алина вдруг начала захлебываться и тонуть. Что там случилось, она потом даже рассказать не смогла. Может, воды хлебнула и испугалась? Не знаю. В общем, я сразу поняла, что надо ее спасать. А как спасать — не знала. Тем более (мы потом смотрели) это было метрах в восьми от кладки, далеко. Я подплыла, ухватила ее за волосы и потянула за собой на берег. Там она пришла в себя, отдышалась и… заплакала. Сказала, что если бы не я, она бы точно умерла.

Второй раз все случилось год назад, в этой самой копанке, откуда я сейчас вытащила маленького Даню. Мы тогда плавали с мальчиком Мишей Бакланом. У него есть два брата, Даня и Илюша. Они тройняшки, на год младше меня. Живут в Киеве, на лето приезжают в Старый Быков. Тогда Миша пошел на ставок с мамой, я тоже купалась вместе с ними. Его мама решила сбегать в магазин, я тоже выбралась на берег — чего-то холодно стало. Вдруг вижу: Миша ко дну пошел. Я тут же за ним прыгнула, но страшно испугалась, потому что не знала, за что его схватить. В общем, вытащила за плавки. Хорошо, хоть он не тяжелый — худенький и невысокий. А то бы я, наверное, не справилась. Он отлежался на берегу, а тут и его мама вернулась. И каждый раз перед такими происшествиями мне снилась вода. Вот и накануне случившегося я тоже подумала: что-то должно произойти.

— Что тебе сказали родители Алины и Миши, после того как ты спасла их детей?

— Если честно — ничего. Ведь мы решили ничего им не рассказывать. Чтобы они не напугались и не запретили детям ходить купаться.

— А как ты сама относишься к тому, что тебе все время приходится спасать тонущих детей?

— Не знаю. Наверное, так надо, чтобы я в такие моменты находилась рядом. Правда, потом я очень переживаю, в голове постоянно прокручивается все самое плохое, что могло произойти. Но со временем это проходит, и я рада, что оказываюсь в нужном месте в нужное время.

— Это действительно удивительный случай, — комментирует произошедшее ведущий инспектор Бобровицкого райотдела Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Илона Лосик. — Ведь по идее этой девочки, Иры, и в селе-то не должно было быть. А она приехала из другой области, пошла с людьми на субботник да еще и увидела в воде маленького Даню, который уже не барахтался, не шевелился. Еще минута — и малыша было бы не спасти.

Как он упал в воду, можно только догадываться. Мальчик играл на детской площадке, огражденной метровым бетонным забором. Думаю, он пролез в щель под ним, вышел к пруду, бухнулся с небольшого обрывчика и тут же начал тонуть. Мама Дани даже подумать не могла, что сын окажется в воде. Тем более, там открытая территория, куча народу. Как так вышло, что никто не заметил ребенка, непонятно. Настя увидела только, что Ира стремглав понеслась к воде. Еще несколько секунд — и она уже плыла обратно с ее малышом.

Даню несколько дней подержали в Бобровицкой районной больнице, сейчас с ним уже все в порядке, он хорошо себя чувствует. А Настя призналась мне, что с того дня считает Ирочку его третьей крестной мамой. Встает утром и ложится спать с молитвой за эту девочку. И плачет от радости, что ее сыночек жив. Мы и сами, если честно, до сих пор не можем от всего отойти. Думаю, поступок этой удивительной школьницы — тем более, что это уже не первый, а третий случай, когда она спасает детей — достоин награды. Ира Петрашенко будет номинирована на звание «Герой-спасатель года».