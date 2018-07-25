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Где в Киеве 25–29 июля пройдут продовольственные ярмарки
На этой неделе предприниматели, аграрные предприятия, мелкие хозяйства представят сезонную продукцию, а также мед и бакалею, а скоропортящиеся товары (мясо и мясо-молочные изделия, рыбу и рыбные продукты) киевлянам можно предлагать при надлежащем режиме хранения, чтобы избежать отравлений и вспышек кишечных заболеваний. Ранее в горгосадминистрации временно ввели ограничение на торговлю некоторыми товарами, затем разрешили продавать скоропортящуюся сельхозпродукцию на ярмарках с условием: мясо, молоко и рыбу хранить при низких температурах. Если обнаружатся нарушения, ярмарку в этом районе закроют до осени. Кстати, в Оболонском районе уличную торговлю отказались проводить до конца лета.
25 июля (среда) ярмарки пройдут:
в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45−47;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича);
в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Тверская и Ковпака);
в Подольском — на проспекте Правды, 5−11, улице Светлицкого, 33;
в Святошинском — на улице Подлесной, 8.
26 июля (четверг) киевлянам предложат купить продукты:
в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
в Печерском — на улице Московской, 2;
в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1;
27 июля (пятница) ярмарки планируются:
в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в границах улиц Милютенко и Братиславской);
в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
в Подольском — в переулке Полковом (в границах улиц Белицкой и Полковой), на улице Светлицкого, 33;
в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;
в Соломенском — на улицах Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), в переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20.
28 июля (суббота) сельхозярмарки ожидаются:
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Печерском — на улице К. Билокур;
в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка), на улице Светлицкого, 33;
в Соломенском — на проспекте Космонавта Комарова, 28 (до улицы Чумака);
в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17 (Ванды Василевской);
29 июля (воскресенье) сельхозраспродажи запланированы в районах:
в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Днепровском — на улице Стальского (между улицами Радужной и Старосельской);
в Печерском — на улице И. Кудри (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
в Подольском — на улице Светлицкого, 33;
в Соломенском — на улице Ф. Эрнста, 14а;
в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что с 24 по 27 июля киевляне могут пройти бесплатное экспресс-обследование.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”