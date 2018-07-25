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Происшествия

В Киеве после сильного ливня чуть не обвалился мост (фото)

18:40 25 июля 2018   3375
мост
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве после сильного ливня сильно пострадал путепровод в Подольском районе города на пересечении улиц Олены Телиги и Кирилловской (бывшая Фрунзе). На мосту было повреждено дорожное полотно, движение по мосту ограничено. На месте работают аварийные бригады.

мост

Путепровод находился в процессе ремонта, планировалось, что трасса будет расширена, увеличится количество полос. Предполагалось, что работы завершатся до конца лета.

Капитальный ремонт путепровода начался 27 апреля. Движение транспорта на этом участке было ограничено, полоса в направлении станции метро «Почайна» («Петровка») была перекрыта.

Напомним, Киев снова пострадал от сильного ливня. Подтоплены важные транспортные артерии, заполнены водой подземные переходы в районе проспекта Победы, пострадали припаркованные автомобили: как от повышения уровня воды, так и от упавших деревьев.

Фото dtp.kiev.ua/Instagram, Александр Гура/Facebook

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