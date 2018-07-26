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До конца суток в Киеве может повториться погодный апокалипсис
В Укргидрометцентре предупреждают, что в четверг, 26 июля, в Киеве ожидаются грозы. А городские власти напомнили, что нужно делать, чтобы не пострадать во время сильного ветра.
Основные правила поведения в случае усиления ветра таковы:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- не находится вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей и в случае других ЧП следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Тем временем синоптик Наталья Диденко сообщила, что вероятность периодических ливней остается и в пятницу, 27 июля, и в субботу, 28 июля.
«29 июля, в воскресенье, немного подсохнет, прояснится. 30 июля — днем без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля — местами локальные дожди днем, а утром и вечером — более или менее спокойно. 1, 2 и 3 августа — солнечно и жарко», — сообщает синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик рассказала, когда Украину перестанет накрывать дождями и грозами.
Фото Марии Цыплёнковой, «ФАКТЫ»
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“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”