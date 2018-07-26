Украина

До конца суток в Киеве может повториться погодный апокалипсис

В Укргидрометцентре предупреждают, что в четверг, ​​26 июля, в Киеве ожидаются грозы. А городские власти напомнили, что нужно делать, чтобы не пострадать во время сильного ветра.

Основные правила поведения в случае усиления ветра таковы:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

не находится вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и в случае других ЧП следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Тем временем синоптик Наталья Диденко сообщила, что вероятность периодических ливней остается и в пятницу, 27 июля, и в субботу, 28 июля.

«29 июля, в воскресенье, немного подсохнет, прояснится. 30 июля — днем без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля — местами локальные дожди днем, а утром и вечером — более или менее спокойно. 1, 2 и 3 августа — солнечно и жарко», — сообщает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик рассказала, когда Украину перестанет накрывать дождями и грозами.

Фото Марии Цыплёнковой, «ФАКТЫ»