Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

До конца суток в Киеве может повториться погодный апокалипсис

11:04 26 июля 2018   305
Гроза в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Укргидрометцентре предупреждают, что в четверг, ​​26 июля, в Киеве ожидаются грозы. А городские власти напомнили, что нужно делать, чтобы не пострадать во время сильного ветра.

Основные правила поведения в случае усиления ветра таковы:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • не находится вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и в случае других ЧП следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Тем временем синоптик Наталья Диденко сообщила, что вероятность периодических ливней остается и в пятницу, 27 июля, и в субботу, 28 июля.

«29 июля, в воскресенье, немного подсохнет, прояснится. 30 июля — днем без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля — местами локальные дожди днем, а утром и вечером — более или менее спокойно. 1, 2 и 3 августа — солнечно и жарко», — сообщает синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик рассказала, когда Украину перестанет накрывать дождями и грозами.

Фото Марии Цыплёнковой, «ФАКТЫ»

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины