На украинские дороги вернут приборы измерения скорости: чего ждать и к чему готовиться

Общество

После «черной пятницы», 20 июля, когда на украинских дорогах в трех серьезных авариях погибли 22 человека, правоохранители в авральном порядке начали ужесточать контроль за соблюдением правил дорожного движения.

Так, как уже сообщали ранее «ФАКТЫ», в Житомирской области, где в аварии с маршруткой погибли десять человек, патрульная полиция отменила устное предупреждение для водителей — нарушителей. Однако это только начало, и уже в скором времени на украинские дороги вернутся приборы по контролю за скоростным режимом. На это намекнул на своей странице в Facebook первый замначальника патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Такие кардинальные меры связаны с тем, что только за первое полугодие 2018-го в ДТП погибли 1237 человек и около 11 тысяч пострадали.

«Из более чем 68 тысяч ДТП, которые нами были зарегистрированы в первой половине этого года, 35 процентов произошли из-за превышения скорости. Еще 21 процент — нарушения маневрирования (предполагается, что именно это стало причиной кровавого ДТП под Житомиром. - Авт.). Как с этим бороться? Ужесточать законодательство и давать больше возможностей для очистки дорог от угрозы — это объективное решение. По-другому, без серьезных мер это продолжаться не может. Вот он — результат недостаточных мер к нарушителям, на асфальте», — написал Белошицкий.

В связи с этим, как стало известно «ФАКТАМ», со складов в срочном порядке начали доставать приборы по контролю за скоростным режимом, закупленные МВД еще несколько лет назад. Правда, как уточнил источник издания, скандальные «Визиры» пока так и будут пылиться на полках, чего не скажешь об американских приборах TruCAM. В отличие от российских «собратьев», которые измеряли скорость с помощью радиолокации, американские приборы используют лазер. При фиксации TruCAM помечает автомобиль-нарушитель красным крестиком на фото. Это позволяет избежать претензий со стороны водителя, что зафиксированная прибором скорость — не его, как это часто было с «Визиром» (если на сделанном им снимке оказывался хотя бы кусочек другого авто, это уже не считалось доказательством нарушения). Правда, как рассказал «ФАКТАМ» бывший сотрудник ГАИ, а ныне автоюрист Илья Макаренко, у этого прибора также есть свои нюансы.

— TruCAM является не ручным прибором, как «Визир», а автоматическим. Он устанавливается на определенном месте и сам фиксирует нарушителя. После этого снимки отправляет на ноутбук экипажу полиции, который уже останавливает нарушителя и составляет протокол. При этом экипаж может находиться в нескольких километрах от прибора, — говорит Макаренко. — TruCAM пытались ввести еще в 2013 году — как основную составляющую системы «Гарпун» (антивандальный ящик, стоящий на дороге, внутри которого и находится прибор, фиксирующий нарушителя). Правда, тогда выяснилось, что на работу прибора могут влиять погодные условия. Как рассказывали нам представители фирмы, допустимый диапазон температур для работы TruCAM колеблется от 10 градусов мороза до 60 тепла. Поэтому в сильные морозы этот прибор использовать нельзя, так как он будет давать сбои. Да и в летнюю жару тоже, если речь идет о системе «Гарпун». Ведь в металлический антивандальный ящик никто не будет устанавливать систему кондиционирования, а он на палящем солнце вполне может нагреться до 60 градусов. Так что у водителей уже будет лазейка для того, чтобы оспаривать показания приборов.

— Зимой или в летний зной полиция вполне сможет устанавливать их в патрульные авто и уже оттуда вести контроль за скоростью на дорогах. Тем более что в Ницполиции уже анонсировали возможное появление фантомных экипажей без опознавательных знаков.

— Они, конечно, могут их установить в служебном авто, но тут возникает другая проблема: какую погрешность будет давать прибор при работе через лобовое стекло автомобиля? Будет ли он учитывать скорость движения полицейского авто при измерении нарушения? Кроме того, при фиксировании нарушения в движении может происходить «перепрыгивание» TruCAM с одной машины на другую без сброса скорости предыдущей. В связи с этим, как показала практика США, где уже рассматривались сотни подобных дел, показания прибора становятся сомнительными. Но я бы не советовал автомобилистам очень рассчитывать на это.

— Что же вы рекомендовали бы в таком случае?

— Лучше всего не «вываливаться» из общего потока автомобилей, что поможет избежать попадания под прицел TruCAM. Это, конечно, не панацея, но вполне возможно, что за превышение скорости остановят не вас, а впередиидущее авто. А лучше всего без особой необходимости не превышать скоростной режим, чтобы избежать последствий. Ведь на то, чтобы опротестовывать в суде нарушение, зафиксированное прибором, уйдет немало денег и времени.

По информации «ФАКТОВ», сейчас патрульные полицейские в спешном порядке осваивают работу с приборами TruCAM, чтобы уже к концу августа они могли появиться на украинских дорогах. В первую очередь это коснется дорог международного значения, а также скоростных улиц столицы. По имеющимся данным, первые приборы, скорее всего, могут быть установлены на уже оборудованных местах в Киеве. В частности, на Столичном шоссе — после поворота на проспект Науки, на проспекте Бажана — между станциями метро «Харьковская» и «Позняки», а также на улицах Богатырской и Елены Телиги. Не стоит забывать и о том, что подобные приборы в свое время были установлены на расстоянии 500 метров в каждую сторону от контрольных пунктов, стоящих на выездах из города. Поэтому, чтобы избежать штрафов, водителям стоит сдерживать свое желание пролететь с «ветерком» по этим столичным улицам.

Пока же полиция только собирается ужесточать контроль за скоростным движением, на дорогах продолжают гибнуть люди. Очередное подтверждение — жуткое происшествие, случившееся поздно вечером 24 июля в самом центре Киева — на бульваре Леси Украинки, где под колесами престижного внедорожника Hummer H2, проскочившего на красный сигнал светофора, погибла 10-летняя девочка.

Фото «Авто — bigmir) net»