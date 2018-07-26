Минздрав обновил перечень не рекомендованных для купания пляжей

Общество

Минздрав обновил список пляжей, где не рекомендуется купаться из-за существенного микробного загрязнения. В новом перечне 139 пляжей, где лабораторные исследования подтвердили загрязнение воды лактопозитивными кишечными палочками. Из «черного списка» исключены пляжи на Черном и Азовском море.

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Медики не рекомендуют купаться на большинстве пляжей Днепра. Так в Николаеве жителям и гостям города советуют избегать пляжей «Чайка» и «Намыв» (Днепро-Бугский лиман), рекреационной зоны «Яхт-клуб» и пляжа «Стрелка» на реке Ингул.

В Киеве остаются непригодными для купания пляжи «Гидропарка» («Детский», «Предместная слободка», «Золотой», «Венеция», «Молодежный»). Также в городской черте Киева не рекомендуются пляжи «Радуга», «Веселка», «Тельбин» и «Вербный».

В Киевской области в «черный список» попали два городских пляжа в Украинке (на Днепре и Стугне), пляж в Василькове на реке Стугна.

Из-за сильного загрязнения воды в Днепре не рекомендуется купаться на центральном городском пляже Кременчуга, на пляже «Сосновский» в Черкассах, и на пляже «Солнечный» в Энергодаре Запорожской области.

Напомним, ранее в список опасных попали пляжи на Черном и Азовском морях.