- 22:29 «Мариуполь» упустил выездную победу в Лиге Европы
- 22:23 Избиение Найема: появилось новое видео с места драки
- 21:59 Главному подозреваемому по делу о похищении евромайдановцев не удалось выйти на свободу
- 21:31 Приближается уникальное лунное затмение XXI века: что нужно о нем знать
- 21:25 Минздрав обновил перечень не рекомендованных для купания пляжей
- 20:54 Ирина Билык купила квартиру в городе, где не все ей рады
- 20:50 В мэрии Конотопа устроили массовое побоище
- 20:25 Круче боя Уайлдера против Джошуа, может быть только Ломаченко против Усика, — мировые СМИ
- 19:41 Водитель, убивший мать и сына на пешеходном переходе в Черкассах, арестован на два месяца
- 19:41 Сломал нос и сильно избил: задавивший девочку в Киеве водитель Hummer оказался замешан в еще одной истории
Минздрав обновил перечень не рекомендованных для купания пляжей
Минздрав обновил список пляжей, где не рекомендуется купаться из-за существенного микробного загрязнения. В новом перечне 139 пляжей, где лабораторные исследования подтвердили загрязнение воды лактопозитивными кишечными палочками. Из «черного списка» исключены пляжи на Черном и Азовском море.
Читайте также: Киевляне видели в Днепре медуз: это норма или аномалия?
Медики не рекомендуют купаться на большинстве пляжей Днепра. Так в Николаеве жителям и гостям города советуют избегать пляжей «Чайка» и «Намыв» (Днепро-Бугский лиман), рекреационной зоны «Яхт-клуб» и пляжа «Стрелка» на реке Ингул.
В Киеве остаются непригодными для купания пляжи «Гидропарка» («Детский», «Предместная слободка», «Золотой», «Венеция», «Молодежный»). Также в городской черте Киева не рекомендуются пляжи «Радуга», «Веселка», «Тельбин» и «Вербный».
В Киевской области в «черный список» попали два городских пляжа в Украинке (на Днепре и Стугне), пляж в Василькове на реке Стугна.
Из-за сильного загрязнения воды в Днепре не рекомендуется купаться на центральном городском пляже Кременчуга, на пляже «Сосновский» в Черкассах, и на пляже «Солнечный» в Энергодаре Запорожской области.
Напомним, ранее в список опасных попали пляжи на Черном и Азовском морях.
влажность:
давление:
ветер:
“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”