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Японская Рапунцель: сеть восхитила девочка с невероятно густой шевелюрой

5:40 27 июля 2018   2
Рапунцель
Инф. «ФАКТОВ»

Шестимесячная малышка из Японии по имени Шанко покорила сердца пользователей сети: каждая ее фотография в Instagram набирает сотни тысяч лайков. Об этом пишет Medialeaks.

Причиной тому — необыкновенно роскошная шевелюра. Уже сейчас за аккаунтом Шанко (который называется «Дневник волос») следит около 113 тысяч человек.

Девочка родилась в декабре 2017 года. Обычно новорожденные бывают лысыми или могут похвастаться только коротким пухом на голове. Но эта маленькая японка была исключением. Она родилась с густыми черными волосами, больше напоминающими парик.

Страничка Шанко в сети появилась, когда девочке исполнилось пять месяцев. К этому времени ее швелюра стала еще более впечатляющей. Кто знает, может, в скором времени мы увидим девочку в рекламе Pantene.

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