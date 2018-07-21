Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Стал известно, сколько человек погибло от жары в Японии

21:09 21 июля 2018   15
Стал известно, сколько человек погибло от жары в Японии
Инф. «ФАКТОВ»

В Японии растет количество жертв жары, которая держится уже две недели. На данный момент число погибших достигло 30.

Об этом сообщает ВВС.

«Из-за жары более 40 градусов по Цельсию, продолжающейся две недели, уже умерли 30 человек. Тысячи обратились за помощью врачей. Японское правительство призвало людей соблюдать правила безопасности», — говорится в сообщении.

На этой неделе в центральных регионах Японии было зафиксировано 40,7 градусов по Цельсию, что является рекордно высокой температурой за последние 5 лет. В Киото температура оставалась выше 38 градусов в течение целой недели, — это первый такой случай с начала наблюдений в конце XIX века.

После того, как шестилетний мальчик умер после урока на улице, министерство образования страны приказало школам придерживаться специального режима, чтобы предотвратить тепловые удары среди учеников.

Читайте в «ФАКТАХ»: «Тепловой удар: как распознать и что делать».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины