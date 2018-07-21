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Стал известно, сколько человек погибло от жары в Японии
В Японии растет количество жертв жары, которая держится уже две недели. На данный момент число погибших достигло 30.
«Из-за жары более 40 градусов по Цельсию, продолжающейся две недели, уже умерли 30 человек. Тысячи обратились за помощью врачей. Японское правительство призвало людей соблюдать правила безопасности», — говорится в сообщении.
На этой неделе в центральных регионах Японии было зафиксировано 40,7 градусов по Цельсию, что является рекордно высокой температурой за последние 5 лет. В Киото температура оставалась выше 38 градусов в течение целой недели, — это первый такой случай с начала наблюдений в конце XIX века.
После того, как шестилетний мальчик умер после урока на улице, министерство образования страны приказало школам придерживаться специального режима, чтобы предотвратить тепловые удары среди учеников.
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“ На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер! ”