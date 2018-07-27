Какой домашний питомец спасет от болезней: советы от Супрун

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поделилась научными данными о том, какую пользу для здоровья могут принести животные в доме. Советы предназначены для тех, кто находится в процессе выбора домашнего любимца.

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«Общение с животными буквально улучшает настроение и делает нас счастливее. Исследователи предполагают, что это происходит из-за роста уровня гормонов окситоцина и нейромедиатора серотонина, которые вместе обеспечивают появление чувства счастья. Кроме того, в некоторых исследованиях было обнаружено, что общение с животными имеет успокаивающий эффект, что способствует снижению артериального давления и уменьшению частоты сердцебиения», — объяснила Супрун.

Пожилым людям рекомендуют пет-терапию для борьбы с депрессией, тревожностью и одиночеством, а также для повышения уровня физической активности. Кроме того, те же методы используют при лечении и реабилитации лиц, переживших сильный стресс, стихийное бедствие, аварию, утрату близкого человека.

У детей с аутизмом пет-терапия работает как социальный катализатор. Например, собаки помогают вызвать реакцию у детей с низкой сенсорной и эмоциональной возбудимостью. Положительно влияют на социальное поведение детей и морские свинки.

Кроме того, есть данные, что животные положительно влияют на сердце. Исследования показали, что у владельцев собак и кошек меньше риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, как сообщали «ФАКТЫ», ученые обнаружили неожиданную особенность кошек.