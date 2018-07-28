Путин может устроить масштабный военный удар по Украине: генерал назвал опасную дату

Украина

Россия стягивает войска к своим западным границам, а на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей формирует мощные ударные группировки боевиков. Масштабный удар РФ может нанести уже в День независимости Украины — 24 августа.

Такое мнение высказал экс-замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает Апостроф.

Он уточняет, что Россия формирует новые группировки, поднимая свой военный потенциал до необходимого уровня.

Говоря о возможности военного удара, генерал вспоминает о неожиданном предложении президента РФ Владимира Путина провести новый референдум на Донбассе. По убеждению Романенко, в Кремле анализируют негативную реакцию Запада на это предложение и будут вырабатывать новые методы влияния на ситуацию.

«Если Россия не достигнет своих целей политическим или дипломатическим способами, то пойдет на военный шаг», — констатирует Романенко, отмечая, что один из таких ударов может быть нанесен уже в конце августа. «Он хочет испортить врагу проведение праздничных мероприятий», — говорит генерал.

В то же время, по его словам, до осени на Донбассе будут наблюдаться бои местного значения. Предпосылок до реального масштабного обострения не наблюдается.

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