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Путин может устроить масштабный военный удар по Украине: генерал назвал опасную дату
Россия стягивает войска к своим западным границам, а на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей формирует мощные ударные группировки боевиков. Масштабный удар РФ может нанести уже в День независимости Украины — 24 августа.
Такое мнение высказал экс-замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает Апостроф.
Он уточняет, что Россия формирует новые группировки, поднимая свой военный потенциал до необходимого уровня.
Говоря о возможности военного удара, генерал вспоминает о неожиданном предложении президента РФ Владимира Путина провести новый референдум на Донбассе. По убеждению Романенко, в Кремле анализируют негативную реакцию Запада на это предложение и будут вырабатывать новые методы влияния на ситуацию.
«Если Россия не достигнет своих целей политическим или дипломатическим способами, то пойдет на военный шаг», — констатирует Романенко, отмечая, что один из таких ударов может быть нанесен уже в конце августа. «Он хочет испортить врагу проведение праздничных мероприятий», — говорит генерал.
В то же время, по его словам, до осени на Донбассе будут наблюдаться бои местного значения. Предпосылок до реального масштабного обострения не наблюдается.
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