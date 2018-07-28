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У Порошенко заявляют, что решение о предоставлении томоса уже принято
28 июля, в день 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, представитель Вселенского патриарха официально сообщил о том, что решение о предоставлении автокефалии украинской церкви принято.
Его слова передал заместитель главы администрации президента Ростислав Павленко в комментарии LIGA.net.
«Чтобы были выполнены все процедуры, чтобы все было канонически требуется определенное время. Идет процедура. Завершается информирования других церквей, после чего Вселенская патриархия перейдет к следующему этапу предоставления томоса. Главное, что решение принято и мы идем к своей цели», — сказал он.
Павленко уточнил, что 28 июля не должны были предоставлять томос об автокефалии Украинской православной церкви.
Напомним, в крестном ходе по случаю 1030-летия Крещения Руси в Киеве приняли участие 65 тысяч человек.
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