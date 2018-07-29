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Огненный смерч в Калифорнии: десятки тысяч американцев покинули свои дома (фото, видео)

На севере Калифорнии введен режим чрезвычайной ситуации. Крупные лесные пожары сожгли уже более 500 жилых домов. Особенно пострадали округа Шаста и Мендосино. Отсюда пришлось эвакуировать уже не менее 50 тысяч человек.

Погибли двое пожарных. Найдены мертвыми 70-летня Мелоди Бледсоу и ее внуки — пятилетняя Эмили Робертс и четырехлетний Джеймс Робертс. Пожилая женщина не смогла увезти детей из зоны бедствия.

Лесной пожар, как считает полиция, начался еще в понедельник, 23 июля, из-за поломки в автомобиле. Произошло короткое замыкание, машина загорелась, сильный ветер подхватил пламя…

Дальше все развивалось с невероятной скоростью. Жители Шасты и Мендосино столкнулись с довольно редким явлением — огненным смерчем. Это вращающийся вихрь, который состоит из воздуха, пепла и огня. Они образуются, когда поднимающийся горячий воздух начинает вращаться по кругу и образует вихрь, который вбирает в себя воспламеняющиеся газы и горящие остатки растительности.

Это то, что огненный торнадо оставил после себя в округе Шаста

Огненные смерчи, как правило, длятся лишь несколько минут, но они опасны, поскольку могут быстро перемещаться. При этом их высота достигает нескольких метров, а температура внутри вихря поднимается до 1090 градусов!

Огненный смерч в Шасте выворачивал деревья с корнем и опрокидывал автомобили. Представитель пожарной службы Калифорнии Кен Пимлотт выступил 27 июля с предупреждением: «Мы наблюдаем вихри пламени. Это можно в буквальном смысле слова описать как торнадо. Из-за сильного ветра огонь превратился в ураган, который вырывает с корнем деревья, опрокидывает автомобили, портит дорожное покрытие. Это крайняя степень опасности. Всем нужно беречь себя и срочно эвакуироваться».

По данным на вечер 28 июля пожарным удалось локализовать лишь 10 процентов возгораний. В Мендосино ситуация только ухудшилась. Теперь огонь угрожает нескольким тысячам домов. Приостановлено движение транспорта, включая пассажирские поезда.

Житель Реддинга потерял в результате пожара все свое имущество, включая дом, но спас двух коз

Жительница Реддинга (округ Шаста) Лиз Уильямс рассказала AP, что пыталась с детьми покинуть зону бедствия на автомобиле, но они оказались в пробке и были вынуждены оставить машину и идти пешком.

«Я никогда ничего более страшного в жизни не испытывала. В любой момент огненный вихрь внезапно мог появиться из-за куста и засосать меня или, что еще ужаснее, моих детей», — рассказала Лиз.