Автомобилист убил четырех иностранных велосипедистов в Таджикистане

Мир

Четверо иностранных туристов погибли в результате наезда автомобиля в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

«Неизвестный следствию водитель на автомашине совершил наезд на иностранных граждан-велосипедистов в составе семи человек на территории джамоата Себистон Дангаринского района Хатлонской области и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Уточняется, трое туристов погибли на месте происшествия, еще один впоследствии скончался в больнице. Трое других получили легкие повреждения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «криминальный турист» расстрелял одессита.