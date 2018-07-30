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Автомобилист убил четырех иностранных велосипедистов в Таджикистане

2:55 30 июля 2018   88
Велотуристы
Инф. «ФАКТОВ»

Четверо иностранных туристов погибли в результате наезда автомобиля в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

«Неизвестный следствию водитель на автомашине совершил наезд на иностранных граждан-велосипедистов в составе семи человек на территории джамоата Себистон Дангаринского района Хатлонской области и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Уточняется, трое туристов погибли на месте происшествия, еще один впоследствии скончался в больнице. Трое других получили легкие повреждения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «криминальный турист» расстрелял одессита.

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