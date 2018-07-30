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Туристу на заметку: тысячи протестующих таксистов заблокировали Мадрид и Барселону

14:01 30 июля 2018   71
Забастовка таксистов в Испании
Инф. «ФАКТОВ»

В столице Испании Мадриде, в крупнейшем туристическом центре Барселоне, а также в ряде других городов таксисты блокируют улицы. Водители, объявившие бессрочную забастовку, недовольны выдачей лицензий компаниям, которые предоставляют автомобили напрокат для платформ Uber или Cabify. Таксисты настаивают на том, что неограниченная выдача таких документов убивает обычные службы такси.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на El Pais, утром в понедельник, 30 июля, был парализован центр Барселоны — свыше полутора тысяч такси заблокировали движение. Протесты водителей сказались как на местных жителях, так и тысячах туристов.

Сообщается, что в Мадриде бессрочная забастовка началась еще в субботу, 28 июля, когда местные таксисты перекрыли восемь из десяти полос на одной из основных автодорог. Подобные акции также проходят, в частности, в Малаге, Валенсии и Сарагосе.

В понедельник, 30 июля, участники протеста намерены встретиться с представителями министерства развития, а в случае невыполнения их требований, таксисты угрожают блокировать вокзалы, аэропорты и даже границу с Францией.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ryanair отказалась платить компенсации за отмененные из-за забастовок рейсы 100 тысячам пассажиров.

Фото с сайта «Українські Новини»

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