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Владелец старого «москвича» совершил под Полтавой убийство на видеокамеру
Полтавская полиция объявила в розыск пожилого мужчину, который 30 июля около 15.00, зайдя на территорию металлобазы в селе Супруновка, что близ областного центра, выстрелил в голову работнику предприятия. Шансов выжить у мужчины не было.
Камера видеонаблюдения, установленная рядом, зафиксировала это преступление. Как оказалось, стрелок приехал убить человека на весьма приметном старом «москвиче», на котором потом скрылся.
Мотивы убийства пока неизвестны. Полиция просит граждан на правах анонимности передать им любую информацию об этом преступлении либо о личности мужчины, его совершившего по телефонам: (0532) 51−77−02 или 102.
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