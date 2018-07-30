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Происшествия

Владелец старого «москвича» совершил под Полтавой убийство на видеокамеру

20:25 30 июля 2018   553
увага, розшук
Яна СОКОЛОВА, специально для «ФАКТОВ» (Полтава)

Полтавская полиция объявила в розыск пожилого мужчину, который 30 июля около 15.00, зайдя на территорию металлобазы в селе Супруновка, что близ областного центра, выстрелил в голову работнику предприятия. Шансов выжить у мужчины не было.

Камера видеонаблюдения, установленная рядом, зафиксировала это преступление. Как оказалось, стрелок приехал убить человека на весьма приметном старом «москвиче», на котором потом скрылся.

Мотивы убийства пока неизвестны. Полиция просит граждан на правах анонимности передать им любую информацию об этом преступлении либо о личности мужчины, его совершившего по телефонам: (0532) 51−77−02 или 102.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украину накрыло волной минирований: «террористы» применяют новую тактику.

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