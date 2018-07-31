Мир

В Великобритании на аукционе продадут Rolls-Royce Елизаветы II

Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска, который принадлежал королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу герцогу Эдинбургскому Филиппу, будет продан на аукционе. Об этом сообщает Motors.co.uk.

Отмечается, что королевская чета пользовалась автомобилем более 40 лет в ходе своих поездок по миру.

По данным портала, торги пройдут 8 сентября 2018 года. Стоимость лота варьируется между £1 млн и £2 млн.

Как уточняется, автомобилей, подобных этому, в мире всего 18.

В декабре 2017 года сообщалось, что автомобиль бывшего участника британской группы The Beatles Пола Маккартни 1964 Aston Martin DB5 был продан на торгах почти за $ 2 млн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Елизавета II не ест бананы целиком и избегает углеводов — возможно, в этом секрет того, что монарх себя отлично чувствует в свои годы?