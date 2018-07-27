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Секреты королевской кухни: Елизавета II не ест бананы целиком и избегает углеводов

Правила питания королевской семьи регулируются предпочтениями королевы. Об этом в интервью газете Metro рассказал Даррен Макгрэди, проработавший на королевской кухне более 15 лет.

По словам Макгрэди, когда все собираются за большим столом, вводится запрет на продукты с большим количеством углеводов — паста, рис или картофель.

Также повару не разрешалось использовать чеснок, чтобы не допустить у монарших особ неприятный запах изо рта.

Поскольку королева предпочитала стейки well-done, шеф-повару практически не приходилось подавать мясо слабой прожарки. И даже обыкновенный банан Елизавета никогда не ела целиком. Она чистила его, разрезала на небольшие кусочки и ела с вилки, рассказал Макгрэди.

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