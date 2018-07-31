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Массовое отравление шаурмой в Киеве: скоро счет пострадавших пойдет на десятки
В отделе коммуникаций полиции Киева сообщили, что в дежурную часть Днепровского управления стали массово поступать сообщения из различных инфекционных отделений медицинских учреждений о госпитализации граждан с острыми кишечными инфекциями.
Выяснилось, что накануне госпитализации пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой стали себя плохо чувствовать. По словам начальника управления Александра Кузьмина, сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
«Сейчас назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и продуктов питания. Также проводится проверка заведения, в котором граждане покупали фаст-фуд. Полиция изъяла оборудование и общается с владельцем и работниками», — сообщил Александр Кузьмин.
На данный момент из медучреждений получено 16 сообщений об отравившихся. Одна из почувствовавших себя плохо после шаурмы от госпитализации отказалась.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители Светловодска — райцентра с 50-тысячным населением в Кировоградской области — пожаловались на отравление водопроводной водой.
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“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”