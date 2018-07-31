Массовое отравление шаурмой в Киеве: скоро счет пострадавших пойдет на десятки

Происшествия

В отделе коммуникаций полиции Киева сообщили, что в дежурную часть Днепровского управления стали массово поступать сообщения из различных инфекционных отделений медицинских учреждений о госпитализации граждан с острыми кишечными инфекциями.

Выяснилось, что накануне госпитализации пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой стали себя плохо чувствовать. По словам начальника управления Александра Кузьмина, сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

«Сейчас назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и продуктов питания. Также проводится проверка заведения, в котором граждане покупали фаст-фуд. Полиция изъяла оборудование и общается с владельцем и работниками», — сообщил Александр Кузьмин.

На данный момент из медучреждений получено 16 сообщений об отравившихся. Одна из почувствовавших себя плохо после шаурмы от госпитализации отказалась.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители Светловодска — райцентра с 50-тысячным населением в Кировоградской области — пожаловались на отравление водопроводной водой.