Происшествия

Смертельное ДТП в Киеве: у водителя Hummer принудительно взяли образцы для экспертизы

Правоохранители принудительно взяли образцы для экспертизы у 23-летнего Кирилла Островского, водителя Hummer, подозреваемого в ДТП в Киеве, в результате которого погибла 10-летняя девочка.

Как сообщили в прокуратуре, ходатайство прокуратуры о принудительном отборе образцов 30 июля удовлетворил Шевченковский районный суд Киева. В тот же день были взяты образцы.

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«Тест на драгер, а также результаты лабораторного анализа образцов мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме подозреваемого», — заявили в ведомстве, добавив, что водитель отказывался добровольно предоставить другие биологические образцы.

Как писали «ФАКТЫ», ДТП произошло в центре Киева вечером 24 июля. Водитель автомобиля Hummer сбил ребенка на пешеходном переходе и пытался скрыться. Его задержали и поместили под арест. Ребенок умер в автомобиле «скорой помощи». Позднее в распоряжении «ФАКТОВ» оказалось эксклюзивное видео с рассказом очевидца этой страшной аварии.