- 15:07 Турчинов предложил садить в тюрьму за закупки товаров в России
- 14:50 Легендарный теннисист намекнул о скором завершении карьеры
- 14:49 Чиновницу — борца с сепаратизмом облили кислотой после громкого заявления
- 14:31 Киевлян оставили без горячей воды еще на месяц
- 14:27 Русский язык потерял статус регионального в еще одной области Украины
- 14:13 Во Львове под офис юристов подбросили бомбу
- 14:06 Олегу Виннику — 45: артист рассказал, что думает о своем возрасте
- 13:57 В России опровергли слухи о ранении главаря боевиков "ДНР"
- 13:54 Украина обещает собственные санкции к строителям "моста Путина" в Крым
- 13:53 Останется 35 миллионов: озвучен печальный прогноз по сокращению населения Украины
Смертельное ДТП в Киеве: у водителя Hummer принудительно взяли образцы для экспертизы
Правоохранители принудительно взяли образцы для экспертизы у 23-летнего Кирилла Островского, водителя Hummer, подозреваемого в ДТП в Киеве, в результате которого погибла 10-летняя девочка.
Как сообщили в прокуратуре, ходатайство прокуратуры о принудительном отборе образцов 30 июля удовлетворил Шевченковский районный суд Киева. В тот же день были взяты образцы.
Читайте также: Смертельный наезд бизнесмена на ребенка в центре Киева: что известно на данный момент (фото, видео)
«Тест на драгер, а также результаты лабораторного анализа образцов мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме подозреваемого», — заявили в ведомстве, добавив, что водитель отказывался добровольно предоставить другие биологические образцы.
Как писали «ФАКТЫ», ДТП произошло в центре Киева вечером 24 июля. Водитель автомобиля Hummer сбил ребенка на пешеходном переходе и пытался скрыться. Его задержали и поместили под арест. Ребенок умер в автомобиле «скорой помощи». Позднее в распоряжении «ФАКТОВ» оказалось эксклюзивное видео с рассказом очевидца этой страшной аварии.
влажность:
давление:
ветер:
“ Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»”