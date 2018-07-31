Количество отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 30 человек

Происшествия

В Киеве госпитализировали в больницы более 30 человек с инфекционными отравлениями после употребления шаурмы. Об этом сообщила ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

«В Киеве очередная вспышка кишечной инфекции после употребления шаурмы, со вчерашнего дня только госпитализированных, по моей информации, уже более 30 человек», — написала Голубовская.

По ее словам, больные продолжают поступать, среди них есть беременные. Она отметила, что клинические показатели заболевания похожи на сальмонеллез.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве отравились шаурмой 16 человек. Накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой стали себя плохо чувствовать. Их доставили в лечебные учреждения. По словам начальника Днепровского управления Александра Кузьмина, сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.