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В Крыму пожаловались на коллапс из-за отсутствия воды: в сети показали свежие фото

14:35 1 августа 2018   647
Крым
Инф. «ФАКТОВ»

Жители украинского полуострова Крым, которые уже несколько лет страдают от политики российской оккупационной администрации, массово жалуются в соцсетях на отсутствие воды и сильную засуху.

«12 суток без воды! Мы, жители с. Предущельное 1, Бахчисарайского района, уже 12 суток находимся без воды! Как же людям выжить без воды? А старикам, а детям и инвалидам? Мы люди, обычные люди… Которые просто никому не нужны и стучим в закрытые двери», — пожаловалась известный блогер RoksolanaToday&Крым.

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Как писали «ФАКТЫ», после оккупации Крыма Россией еще в 2014 году Украина прекратила подачу воды на полуостров. По информации из разных источников, ситуация там сейчас критическая. И с каждым днем становится все хуже — засуха вынудила оккупантов ввести в Крыму чрезвычайное положение.

По мнению бывшего премьер-министра Крыма (2011−2014 гг.) Анатолия Могилева, без подачи воды из Украины Автономная Республика Крым будет засыхать. Спасти полуостров может лишь подача воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

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