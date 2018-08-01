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В Крыму пожаловались на коллапс из-за отсутствия воды: в сети показали свежие фото
Жители украинского полуострова Крым, которые уже несколько лет страдают от политики российской оккупационной администрации, массово жалуются в соцсетях на отсутствие воды и сильную засуху.
«12 суток без воды! Мы, жители с. Предущельное 1, Бахчисарайского района, уже 12 суток находимся без воды! Как же людям выжить без воды? А старикам, а детям и инвалидам? Мы люди, обычные люди… Которые просто никому не нужны и стучим в закрытые двери», — пожаловалась известный блогер RoksolanaToday&Крым.
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Как писали «ФАКТЫ», после оккупации Крыма Россией еще в 2014 году Украина прекратила подачу воды на полуостров. По информации из разных источников, ситуация там сейчас критическая. И с каждым днем становится все хуже — засуха вынудила оккупантов ввести в Крыму чрезвычайное положение.
По мнению бывшего премьер-министра Крыма (2011−2014 гг.) Анатолия Могилева, без подачи воды из Украины Автономная Республика Крым будет засыхать. Спасти полуостров может лишь подача воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.
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“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”