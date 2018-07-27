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Турист забыл туда дорогу: в сети показали печальные фото опустевших пляжей в Крыму
Заполненность пляжей оккупированного Крыма продолжает поражать. В разгар туристического сезона пользователи соцсетей делятся фото пустых пляжей Крыма. Так, известный блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала свои очередные снимки из Крыма.
«Штормовое, Саки Идем на рекорды…» — пишет автор блога и приводит фото практически полностью пустующих пляжей. Они очень живописны, но в то же время очень грустны: при Украине такую ситуацию и представить было невозможно. До оккупации полуострова Россией в 2014 году июль-август были самыми популярными месяцами среди украинских туристов для отдыха в Крыму.
Недавно построенный Крымский (Керченский) мост практически никак не изменил ситуацию и не направил турпоток российских туристов в Крым. Российские туристы традиционно предпочитают отдых в Турции, Египте и других популярных туристических странах. Крым не устраивает их своими ценами, уровнем сервиса и удаленностью полуострова от самых густонаселенных регионов РФ. Добираться в Крым наземным транспортом для россиян очень долго и невыгодно, чего не скажешь про украинцев, которые до 2014 года предпочитали ездить в Крым автомобильным и железнодорожным транспортом.
Поэтому, безлюдные картины крымских улиц и пляжей, скорее всего, так и останутся «визитной карточкой» некогда оживленного Крыма — до момента возврата АРК в состав Украины.
Как писали «ФАКТЫ», ранее проживающий в оккупированном Крыму блогер-патриот «КРЫМский бандеровец», разместил в своем Twitter новые «говорящие» фото с аннексированного полуострова.
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“ Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был. ”