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Здоровье Скорая помощь «ФАКТОВ»

Что делать при пищевом отравлении

8:05 2 августа 2018   76
Болит живот
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Врачи советуют как можно быстрее промыть желудок и кишечник

Летом много сообщений о том, что люди пострадали от острой кишечной инфекции, чаще всего — сальмонеллеза. Многие считают, что это им не грозит. Но…

— Заразиться сальмонеллезом несложно, ведь основной источник инфекции — яйца, причем не только куриные, но и перепелиные, утиные, — объясняет врач-инфекционист высшей категории, доцент кафедры инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика кандидат медицинских наук Алла Голуб. — Также опасны шаурма, куры-гриль, блюда из курятины и свинины, если они недостаточно обработаны термически. Обычно сальмонеллез начинается остро: повышается температура до 38—39 градусов, возникает рвота, боль в животе, присоединяется понос. Поэтому человеку, который уверен, что отравился плохо приготовленной пищей, нужно промыть желудок и кишечник, используя бутилированную или воду из артезианской скважины, если дело происходит на даче. Подойдет и обычная водопроводная вода комнатной температуры. Следует быстро выпить от одного до двух литров воды и вызвать рвоту. Важно знать, что при поносе нельзя использовать препараты, останавливающие перистальтику кишечника. Диарея — это защитная реакция организма, который стремится как можно быстрее избавиться от вредных бактерий и токсинов.

— Какие еще опасности подстерегают летом?

— Во время пляжного сезона нужно быть начеку, чтобы не заразиться лептоспирозом. Люди часто, невзирая на запрещающие таблички, купаются в неприспособленных для отдыха водоемах. Но стоячая вода в озере, заводи или заливе может быть заражена бактериями — лептоспирами. Источник инфекции — чаще всего мыши и крысы, хотя лептоспирозом нередко болеют и собаки. Человек может заразиться не только при купании, когда, например, глотнул воды, а даже намочив руки или зайдя босыми ногами в воду. Через микротравмы и потертости на коже, конъюнктиву глаз, слизистую подвижные лептоспиры могут легко проникнуть в организм.

— Заболевание проявляется сразу?

— Инкубационный период длится от трех дней до трех недель. Часто симптомы лептоспироза человек принимает за вирусную инфекцию, ведь поднимается высокая температура, возникают озноб, слабость, сильные боли в мышцах, особенно икроножных, хотя насморка и кашля нет. На третьи-четвертые сутки заболевания могут появиться признаки почечной недостаточности — снижается количество мочи, а также возникнуть желтуха.

Когда при острой кишечной инфекции нужна медицинская помощь? Какие продукты «любит» сальмонелла? Как лечат лептоспироз? Чем опасен гепатит А и как его избежать?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 6 августа, с 14.00 до 15.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит инфекционист, кандидат медицинских наук Алла Петровна Голуб.

Звоните в редакцию по телефону

(044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 16 августа

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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

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