Уровень протестных настроений россиян достиг максимума, — социологи

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В России резко возросла вероятность массовых протестов, пока — с экономическими требованиями. Это констатировали в социологическом институте Левада-центр, опубликовав итоги социологического опроса за июль 2018 года. Здесь отмечают, что в июле 2018 года, впервые с 2009 года, уровень протестных настроений населения превысила 40%-ный порог, а готовность личного участия в акциях протеста достигла 28%. Больше всего опрошенных россиян (37%) выразили готовность лично протестовать против пенсионной реформы.

Политические же требования на акциях протеста готова поддержать треть опрошенных.

«Треть россиян в июле 2018 года считали возможными протесты с политическими требованиями (аналогичный показатель отмечался в феврале 2012 года перед президентскими выборами и после выборов в Госдуму)», — говорится в сообщении.

Социологи также отметили, что практически каждый четвертый россиянин готов принимать участие в подобных протестах, и это максимальное значение в динамике общественного мнения, начиная с 2009 года.

Опрос проводился 19−25 июля в 136 населенных пунктах 52 субъектов Российской Федерации, в нем приняли участие 1600 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.

Напомним, после объявления о повышении пенсионного возраста в РФ резко обвалился уровень доверия к Путину.