- 18:43 Уровень протестных настроений россиян достиг максимума, — социологи
- 18:21 Новое смертельное ДТП: ребенок погиб под колесами грузовика на Тернопольщине
- 18:03 Незаконный лоббизм и махинации: за что скандального политтехнолога Януковича судят в США
- 17:54 Отключение аналогового ТВ: названы телеканалы, вещание которых отключили в ночь на 1 августа
- 17:52 «Выбивали» долги: под Одессой жестоко убили и сожгли женщину
- 17:34 Система дала сбой: в Минобразования рассказали, что делать абитуриентам
- 17:30 Украина добилась ареста активов "Газпрома" сразу в трех странах
- 17:20 Активистка Гандзюк запретила правоохранителям сообщать подробности о нападении на нее
- 17:08 Стали известны имена всех погибших в июле бойцов Операции объединенных сил
- 16:46 Кличко: КГГА реализовала стремление общины — вернула контроль над тепловым хозяйством Киева
Уровень протестных настроений россиян достиг максимума, — социологи
В России резко возросла вероятность массовых протестов, пока — с экономическими требованиями. Это констатировали в социологическом институте Левада-центр, опубликовав итоги социологического опроса за июль 2018 года. Здесь отмечают, что в июле 2018 года, впервые с 2009 года, уровень протестных настроений населения превысила 40%-ный порог, а готовность личного участия в акциях протеста достигла 28%. Больше всего опрошенных россиян (37%) выразили готовность лично протестовать против пенсионной реформы.
Политические же требования на акциях протеста готова поддержать треть опрошенных.
«Треть россиян в июле 2018 года считали возможными протесты с политическими требованиями (аналогичный показатель отмечался в феврале 2012 года перед президентскими выборами и после выборов в Госдуму)», — говорится в сообщении.
Социологи также отметили, что практически каждый четвертый россиянин готов принимать участие в подобных протестах, и это максимальное значение в динамике общественного мнения, начиная с 2009 года.
Опрос проводился 19−25 июля в 136 населенных пунктах 52 субъектов Российской Федерации, в нем приняли участие 1600 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.
Напомним, после объявления о повышении пенсионного возраста в РФ резко обвалился уровень доверия к Путину.
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”