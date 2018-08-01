Опасная шаурма: среди семи десятков жертв массового отравления в Киеве много детей

Происшествия

Количество отравившихся шаурмой в Киеве выросло. Как сообщили в Госпотребслужбе, по состоянию на 17.00 1 августа зарегистрировано уже 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 детей и одна беременная женщина. Подавляющее большинство пострадавших госпитализировали в Александровскую центральную клиническую больницу.

В управлении Госпотребслужбы Киева согласились ответить на несколько вопросов «ФАКТОВ».

— Все отравившиеся покупали шаурму в трех разных киосках, — рассказал первый заместитель главы столичного управления Госпотребслужбы Александр Овчаренко. — В районе метро Дарница — это передвижной МАФ, около кафе «Речной порт» на Почтовой площади — тут было больше всего отравлений, и возле магазина Varus на Оболонском проспекте. Сейчас все эти точки закрыты. Известно также о четырех случаях острой кишечной инфекции в Киевской области.

Признаки отравления проявляются не сразу. Может быть, именно поэтому 31 июля мы говорили только о пяти случаях. Однако уже к вечеру в больницу поступило до трех десятков человек. А на вечер 1 августа уже 70 пострадавших, десять из них отказались от госпитализации.

— СМИ сообщают, что у отравившихся обнаружен сальмонеллез. Это правда?

— Пока о точном диагнозе говорить рано. За такой короткий срок после отравления это нереально. Пострадавшие должны сдать анализы, пройти обследование. На это понадобится до четырех суток.

— Как вы думаете, в чем причина столь массового отравления? Ведь эти киоски с шаурмой — по всему Киеву и торгуют круглогодично. Многие киевляне любят лакомиться этим восточным блюдом. Но не всегда же те, кто его попробовал, травятся? Неужели шаурма так опасна?

— Шаурма как продукт питания абсолютно не опасен. А люди получают отравление из-за нарушения технологического процесса ее приготовления. Да, в Киеве очень много киосков с шаурмой. Но мое личное мнение — их не должно быть ни одного. Ни у одной точки по продаже этого продукта нет регистрации. Особенно опасны так называемые передвижные МАФы. У них даже физического адреса нет. Нет и элементарных условий для приготовления пищи. Ни туалета, ни воды, чтобы руки помыть. К тому же мясо, как правило летом не хранится в холодильнике. Любой продукт на жаре больше часа — это отрава. Может быть, именно поэтому случаев отравления шаурмой летом, в жару, гораздо больше, чем в другое время года.

— Все эти случаи массового отравления клинически похожи на сальмонеллез, — рассказывает главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Ольга Голубовская. — Заболевание протекает достаточно тяжело, с температурой до 40 градусов, резкими болями в животе, рвотой. Позднее обращение к врачу чревато развитием тяжелых осложнений — от различных шоков до тромбоза сосудов и даже сепсиса.



Время от употребления некачественного продукта до появления первых клинических симптомов при сальмонеллезе составляет от 2 часов до 3 суток. Реже — до 7 суток, это так называемый инкубационный период. Чем он короче, тем заболевание протекает тяжелее. Так что в больницы еще могут поступать новые пациенты, отведавшие шаурмы в тех трех точках 31 июля.

Диетологи, кстати, предупреждают: из-за неправильной технологии приготовления шаурма может быть на самом деле опасной.

— Многие потребители уверены, что раз продукт подвергается термической обработке, то уничтожаются все бактерии, — говорит специалист-диетолог Иван Марченко. — Да, бактерии действительно уничтожаются. Но эндотоксины — продукты жизнедеятельности бактерий, остаются.

Не забывайте также, что шаурма — это жирная пища. А высокое содержание жира способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в этом продукте очень много канцерогенов. А это одна из причин рака желудка и кишечника.

«Все дело в технологии приготовления, если кто заметил, немытое (в большинстве случаев в этих киосках нет централизованного водоснабжения) сырое мясо крутится на вертеле, сукровица с него капает вниз на поднос, где уже отрезаны готовые кусочки, и все это перемешивается. Плюс полная антисанитария на двух квадратных метрах, приготовление соусов, майонезов там же. Посторонние люди с улицы, которые берутся на работу в эти забегаловки. Так что шаурма очень эпидемически-опасный продукт», — написала в комментариях на Facebook киевлянка Алена Баринова.

Кстати, пользователи социальных сетей пишут, что те киоски, в которых отравились люди, сейчас, действительно, закрыты. А вот рядом с ними точно такие же пункты продажи по-прежнему работают.

— Я слышал про эти случаи, — говорит Али — продавец шаурмы в точке, которая расположена возле станции метро Льва Толстого. — Шаурму кушать безопасно. Смотрите, сколько у нас клиентов. Многие из них постоянные. Там, где люди отравились — думаю, что мясо было не свежее. Вы понюхайте сначала мясо, которое готовится, перед тем, как покупать. Если оно очень сильно пахнет чесноком и перцем, значит, скорее всего, испорченное. Продавец хочет таким образом скрыть запах тухлого мяса. Сейчас жарко. Нельзя, чтобы мясо на вертеле оставалось долго. Его менять надо, не тогда, когда оно закончится, а через определенное время — раз пять за смену.