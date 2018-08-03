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Нападки Трампа на журналистов могут стать причиной угрозы их жизни, — ООН
Специальный докладчик ООН по вопросу о свободе выражения мнений Дэвид Кей заявил, что заявления президента США Дональда Трампа относительно средств массовой информации могут привести к угрозе для жизни и безопасности журналистов. Об этом сообщает Reuters.
Так, в совместном заявлении с Эдисоном Ланса, который работает в Межамериканской комиссии по правам человека, эксперт ООН Дэвид Кей отметил, что регулярные нападки Трампа на средства массовой информации нарушают основополагающие нормы.
«Эти заявления противоречат обязательствам Соединенных Штатов соблюдать свободу слова и международное законодательство в области защиты прав человека», — сказал он.
Кей выразил обеспокоенность тем фактом, что в будущем нападки Трампа могут повысить риск применения насилия в отношении журналистов.
Кроме того, спецдокладчик ООН также потребовал от американских властей не преследовать журналистов за их отказ раскрывать источники информации.
Напомним, что ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о ненависти «лживых» средств массовой информации о том, что у него будут хорошие взаимоотношения с главой России Владимиром Путиным.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Савченко написала письмо Трампу.
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