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Украина

Наш ответ Путину: стало известно о планах Порошенко принять участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН

6:55 3 августа 2018   39
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что президент страны Пётр Порошенко может принять участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом он сказал в интервью агентству «Укринформ».

«Планируется участие президента Украины в 73-й сессии Генассамблеи ООН. Мы будем использовать все возможности, чтобы обеспечить постоянную динамику двусторонних встреч на высшем и высоком уровнях»,— сообщил дипломат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде».

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