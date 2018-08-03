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Наш ответ Путину: стало известно о планах Порошенко принять участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН
Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что президент страны Пётр Порошенко может принять участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом он сказал в интервью агентству «Укринформ».
«Планируется участие президента Украины в 73-й сессии Генассамблеи ООН. Мы будем использовать все возможности, чтобы обеспечить постоянную динамику двусторонних встреч на высшем и высоком уровнях»,— сообщил дипломат.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде».
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