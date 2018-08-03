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Под Одессой держали в рабстве 30 человек, в том числе беременную женщину (фото)

В Одесской области осуждены двое подозреваемых, которые удерживали на консервном заводе «Ассоль» в трудовом рабстве почти 30 человек, в том числе беременную женщину. Овидиопольский районный суд области приговорил к четырем годам тюрьмы (по статье «Незаконное лишение свободы» УК) двоих фигурантов. В частности, осуждены мужчина и женщина — так называемые бригадиры, контролировавшие «рабов».

«В настоящее время досудебное расследование продолжается относительно основного организатора противоправной деятельности», — сообщили «ФАКТАМ» в Одесском пограничном отряде, офицеры которого первыми получили информацию о незаконном удержании граждан.

В июне в результате оперативно-следственных мероприятий на территории завода в Овидиопольском районе были выявлены 30 граждан Украины, которых с применением физической силы заставляли бесплатно работать. Освобожденные — жители разных регионов Украины, в том числе — из оккупированного Крыма, которые в поисках заработка попали в рабство. Также в неволе была женщина на восьмом месяце беременности.

Тогда по факту было открыто уголовное производство по статье «Незаконное содержание и эксплуатация людей» Уголовного кодекса Украины. Троих подозреваемых задержали.

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Как стало известно «ФАКТАМ», еще двое подозреваемых по данному делу находятся в розыске.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Черниговщине нашли избитого парня, сбежавшего из трудового рабства, в котором находился около двух лет.