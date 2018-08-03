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В России выпустили на свободу одного из украинских узников Кремля (фото, видео)
Украинский политзаключенный в России Александр Костенко вышел на свободу из исправительной колонии. Крымчанина удерживали в колонии № 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
«Сейчас он уже под защитой украинской власти. Александр находится с консулом Украины и они направляются в Москву в посольство Украины в РФ. Он под юрисдикцией нашей страны», — написала она в Facebook.
Во время Евромайдана крымчанин Александр Костенко принимал активное участие в событиях в Киеве. В мае 2015-го жителя Симферополя оккупационный суд в Крыму приговорил к четырем годам и двум месяцам лишения свободы.
Его обвинили в том, что он якобы нанес увечия сотруднику крымского «Беркута» в Киеве. После рассмотрения кассационной жалобы срок снизили до трех лет и шести месяцев заключения.
Накануне украинская певица, победитель «Евровидения» 2004 года Руслана написала письмо Костенко.
Как писали «ФАКТЫ», в России объявил голодовку капитан 2-го ранга запаса Черноморского флота Леонид Пархоменко, обвиняемый в шпионаже в пользу Украины.
Фото: Громадське
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