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Украина

Представители Amnesty International не смогли пробиться к голодающему Сенцову

11:35 3 августа 2018   25
Олег Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Россия не пустила представителей Международной правозащитной организации Amnesty International к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, голодающему 82 дня. Об этом заявила директор украинского отделения организации Оксана Покальчук.

По ее словам, эксперты планировали посетить привезти к Сенцову назависимого медицинского эксперта, который мог бы оценить состояние его здоровья.

«Такой визит является необходимым, чтобы развеять сомнения относительно состояния здоровья Олега и надлежащего предоставления ему медицинской помощи», — заявила Покальчук.

Кроме того, Amnesty International потребовала обеспечить доступ к Сенцову представителей украинского консульства.

Ранее за обеспечение доступа к Сенцову независимых медиков высказались дипломаты Германии.

Напомним, ранее российские власти не пустили к украинскому политзаключенному священника.

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