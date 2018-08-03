Украина

Представители Amnesty International не смогли пробиться к голодающему Сенцову

Россия не пустила представителей Международной правозащитной организации Amnesty International к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, голодающему 82 дня. Об этом заявила директор украинского отделения организации Оксана Покальчук.

По ее словам, эксперты планировали посетить привезти к Сенцову назависимого медицинского эксперта, который мог бы оценить состояние его здоровья.

«Такой визит является необходимым, чтобы развеять сомнения относительно состояния здоровья Олега и надлежащего предоставления ему медицинской помощи», — заявила Покальчук.

Кроме того, Amnesty International потребовала обеспечить доступ к Сенцову представителей украинского консульства.

Ранее за обеспечение доступа к Сенцову независимых медиков высказались дипломаты Германии.

Напомним, ранее российские власти не пустили к украинскому политзаключенному священника.