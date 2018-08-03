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- 11:35 Представители Amnesty International не смогли пробиться к голодающему Сенцову
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Представители Amnesty International не смогли пробиться к голодающему Сенцову
Россия не пустила представителей Международной правозащитной организации Amnesty International к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, голодающему 82 дня. Об этом заявила директор украинского отделения организации Оксана Покальчук.
По ее словам, эксперты планировали посетить привезти к Сенцову назависимого медицинского эксперта, который мог бы оценить состояние его здоровья.
«Такой визит является необходимым, чтобы развеять сомнения относительно состояния здоровья Олега и надлежащего предоставления ему медицинской помощи», — заявила Покальчук.
Кроме того, Amnesty International потребовала обеспечить доступ к Сенцову представителей украинского консульства.
Ранее за обеспечение доступа к Сенцову независимых медиков высказались дипломаты Германии.
Напомним, ранее российские власти не пустили к украинскому политзаключенному священника.
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