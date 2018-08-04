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Украина

Оккупанты на Донбассе устроили обстрел из танка

7:59 4 августа 2018   98
танк
Инф. «ФАКТОВ»

За сутки 3 августа на Донбассе зафиксировано 36 вражеских обстрелов. Российские оккупационные войска шесть раз применяли тяжелое вооружение. Командование операции Объединенных сил называет ситуацию несколько обострившейся на отдельных направлениях, но полностью контролируемой.

По позициям украинских войск у Павлополя враг вел огонь из танка, минометов калибром 120 мм и 82 мм, три раза были обстреляны позиции у Крымского из 82-мм минометов. Такие же минометы российские оккупационные войска применили по защитникам Талаковки.

За минувшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, один оккупант ликвидирован, еще один получил ранения.

Напомним, ранее ОБСЕ с помощью беспилотников обнаружила, что вблизи линии разграничения на Донбассе вооруженные формирования РФ сосредотачивают танки и артиллерию.

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