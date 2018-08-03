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На оккупированном Донбассе боевики сожгли урожай и имущество местных жителей
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Террористы «ДНР» грубо нарушили правила пожарной безопасности на участке минирования передовой позиции одного из «армейских» подразделений. Из-за детонации мин произошел взрыв и начался пожар. «В результате огнем было уничтожено: большая площадь урожая зерновых культур, часть лесополосы, сельскохозяйственная техника и имущество гражданского населения», — сказано в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.
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“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”