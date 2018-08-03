На оккупированном Донбассе боевики сожгли урожай и имущество местных жителей

Украина

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Террористы «ДНР» грубо нарушили правила пожарной безопасности на участке минирования передовой позиции одного из «армейских» подразделений. Из-за детонации мин произошел взрыв и начался пожар. «В результате огнем было уничтожено: большая площадь урожая зерновых культур, часть лесополосы, сельскохозяйственная техника и имущество гражданского населения», — сказано в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Кроме того, разведчики отметили, что местные жители очень возмутились из-за отказа боевиков тушить пожар, признавать вину и компенсировать пострадавшим ущерб. А ведь из-за засушливого лета и недавно выпавшей в регионе трехмесячной нормы осадков виды на урожай на оккупированном Донбассе весьма плачевные. Хотя сепаратистские СМИ заверяют в обратном.