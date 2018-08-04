Под Херсоном пьяный военком насмерть сбил семью

Происшествия

Вечером 3 августа в Херсонской области в пгт Чаплинка военный комиссар на своем автомобиле насмерть сбил молодую супружескую пару. 27-летний мужчина и 22-летняя женщина скончались от полученных травм. Двое их детей остались сиротами.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, уже установлено, что за руль своего ВАЗ-2106 военком сел в состоянии сильного алкогольного опьянения. Виновника трагедии задержали. Досудебное расследование продолжается.

Свое служебное расследование ведет оперативное командование «Юг». Решением командующего Сухопутных войск 4 августа военный комиссар уволен из рядов Вооруженных Силах Украины и лишен воинского звания. «Сев за руль в нетрезвом состоянии данный офицер в своем лице опозорил Вооруженные Силы Украины и потерял свою честь не только как офицера, но и как человека», — считает командование.

Напомним, в связи с резко выросшим числом ДТП со смертельным исходом было решено ввести новые методы контроля на дорогах.

Фото Лариса Сарган/Facebook