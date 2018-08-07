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Британия потребует от РФ выдать подозреваемых в отравлении Скрипалей
Великобритания подготовила запрос об экстрадиции двух россиян, которых считает причастными к отравлению экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила в понедельник, 6 августа, британская газета The Guardian со ссылкой на неназванных собеседников в правительстве и службах безопасности.
Полиции удалось опознать людей, приехавших в Великобританию и впоследствии покинувших ее, подчеркнул собеседник газеты. Он сравнил случай Скрипалей с историей экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который в 2006 году скончался в Лондоне от отравления радиоактивным полонием-210.
Напомним, что в начале марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери. По данным Лондона, они были отравлены высокотоксичным веществом «Новичок», разработанным в СССР. Великобритания возложила ответственность за это преступление на Москву. Позицию Лондона поддержали его союзники по ЕС и НАТО. Отравление Скрипалей привело к серьезному кризису в отношениях между странами Запада и Россией. 18 мая стало известно, что Сергей Скрипаль выписан из клиники в Солсбери. Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в безопасное место 9 апреля.
Позже, в начале июня, в британском городке Эймсбери двое британцев были госпитализированы в критическом состоянии. Результаты исследования лаборатории министерства обороны Портон-Даун показали отравление «Новичком». Воздействие вещества привело к гибели 44-летней Дон Стерджес, второй пострадавший в июле был выписан из больницы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после отравления Скрипалей многие страны выслали российских дипломатов.
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