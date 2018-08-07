Оккупанты раскопали в Крыму скифскую крепость

Украина

В Севастополе в оккупированном Крыму российские археологи обнаружили скифскую крепость. Она расположена в центре поселения Кермен-Бурун, на северо-восточном силе Мекензиевых гор, сообщает gazeta.

Как и большинство позднескифских крепостей, она располагалась на высоком мысе. Две линии оборонительных стен были построены с пола, защищая легкие подходы к городищам.

Поселки обычно располагались на открытых незащищенных местах, что примыкали к укреплениям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», город Мачу-Пикчу (Machu Piсchu, в переводе — «старая вершина»), находящийся на территории современного Перу, в 6 километрах от поселка Агуас-Кальентес, на вершине горного хребта на высоте 2450 метров над уровнем моря, удостоен звания Нового чуда света. Некоторые археологи полагают, что этот город был создан великим правителем инков Пачакутеком как священный горный приют за столетие до завоевания его империи, то есть приблизительно в 1440 году и функционировал до 1532 года, когда испанцы вторглись на территорию империи инков. В 1532 году все его жители таинственно исчезли.