- 3:15 Оккупанты раскопали в Крыму скифскую крепость
- 2:52 На случай поломки: украинские дороги оснастят SOS-станциями
- 2:20 Новый поворот: Ани Лорак сбежала с дочкой от мужа в Израиль
- 1:55 Гейтс признал, что помогал Манафорту подавать ложные налоговые декларации
- 1:22 В Facebook предложили банкам "обменяться" данными о клиентах
- 0:55 Британия потребует от РФ выдать подозреваемых в отравлении Скрипалей
- 0:11 В АПУ рассказали, куда на неделю исчез Порошенко
- 23:52 В Италии перевернулся автобус с иностранными рабочими, погибли 12 человек
- 23:46 Вторая ракетка Украины с победы стартовала на турнире в Монреале
- 23:15 Кабмин готов закрыть железнодорожное сообщение с РФ
Оккупанты раскопали в Крыму скифскую крепость
В Севастополе в оккупированном Крыму российские археологи обнаружили скифскую крепость. Она расположена в центре поселения Кермен-Бурун, на северо-восточном силе Мекензиевых гор, сообщает gazeta.
Как и большинство позднескифских крепостей, она располагалась на высоком мысе. Две линии оборонительных стен были построены с пола, защищая легкие подходы к городищам.
Поселки обычно располагались на открытых незащищенных местах, что примыкали к укреплениям.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», город Мачу-Пикчу (Machu Piсchu, в переводе — «старая вершина»), находящийся на территории современного Перу, в 6 километрах от поселка Агуас-Кальентес, на вершине горного хребта на высоте 2450 метров над уровнем моря, удостоен звания Нового чуда света. Некоторые археологи полагают, что этот город был создан великим правителем инков Пачакутеком как священный горный приют за столетие до завоевания его империи, то есть приблизительно в 1440 году и функционировал до 1532 года, когда испанцы вторглись на территорию империи инков. В 1532 году все его жители таинственно исчезли.
влажность:
давление:
ветер:
“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”