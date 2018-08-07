Стало известно, кому до конца года пересчитают пенсии

Украина

В Украине до конца 2018-го планируют внести изменения в законодательство, чтобы увеличить пенсии для тех, кто имеет большой трудовой стаж, но получает маленькую зарплату.

Пенсии могут вырасти для около 3 млн человек. Среди них бывшие медработники, колхозники и те, кто часть зарплаты получал в конверте, пишет Обозреватель.

«Даже когда людям начали платить после 65-го года — это были копейки. А возьмите санитарку, младший медицинский персонал — 80−60 рублей. 40 лет человек работал, а у нее пенсия 1300−1400 грн»,— сказал в комментарии министр социальной политики Андрей Рева.

При этом в Минсоцполитики рассматривают 2 варианта осовременивания пенсий.

Первый вариант— минимальная пенсия должна составлять 40% минимальной зарплаты. Такая норма прописана в законе. По сути, при индексации минималки индексируется и пенсия, увеличиваются поступления в Пенсионный фонд.

Второй вариант— берется действующая формула и применяется ее определении пенсий в 2000-х — любые 5 лет крупнейшего заработка. Затем эти коэффициенты составляются. Таким образом, общий коэффициент будет больше, чем тот, который у человека есть после 2000-го.

«В 2019 году должны перечислить все пенсии по формуле 50% роста инфляции и 50% роста заработной платы. Каким будет рост в 2018-м, мы не знаем, но возьмем для примера 2017-й. Если бы сейчас перечисляли, то повысили бы пенсии на 25%. В 2019 все будет зависеть от уровня роста зарплаты и инфляции. Ожидаем, что это будет 10−15% повышение. Если человек получает пенсию 6000 гривен, то это плюс 900 гривен. Если пенсия 1500 гривен, то это плюс 225 гривен. Хотя у другого человека стаж колоссальный, но она ушла на пенсию до 2000-го», — резюмировал Андрей Рева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минсоцполитики объяснили, когда лишат пенсий работающих пенсионеров.